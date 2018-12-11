شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًّا.. توضيح من «الجوازات» لرسوم السائق الخاص ومرافقيه والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه يلزم التأمين الطبي ورسوم المقابل المالي على التابعين للسائق الخاص.

جاء ذلك رداً على استفسار طرحه أحد الأشخاص عبر الحساب الرسمي للجوازات في “تويتر” حيث قال: “هل يجب التأمين الصحي على السائق الخاص في حالة وجود عائلته أو يجدد بدون تأمين زي زمان“.

وأكد مجلس الضمان الصحي التعاوني على إلزامية التأمين الطبي على التابعين والمرافقين للسائق الخاص.