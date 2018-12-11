مشكلة جديدة تهدد أغلى مقاتلة في العالم

تواجه مقاتلات الشبح الأمريكية "إف-35" الأكثر تطورا والأغلى في العالم، مشكلة جديدة تتعلق بأحد أهم مميزاتها وهو قدرتها على التخفي من الأعداء.



وفي تقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، قالت إن المشكلة تتعلق بالطلاء الذي يجعل الطائرة التي تبلغ قيمتها نحو 120 مليون دولار "غير مرئية"، يُخدش أسرع من المتوقع.

وأشارت إلى أن الطلاء ذا التكنولوجيا المتطورة يجعل من الطائرات الأسرع "غير مرئية" لرادار العدو يجب استبداله بعد كل رحلة طيران، ما يعرقل انضمام مجموعة من الطائرات الجديدة إلى سلاح الجو الملكي البريطاني.

وفي الشهر الماضي، أعلنت بريطانيا أنها ستضاعف أسطولها من المقاتلات الشبح طراز "إف-35" بطلب 17 طائرة أخرى.

وقال وزير الدفاع جافن ويليامسون إنه سيتم تسليم الطائرات الجديدة التي تبلغ سرعتها 1200 ميل (1931.2 كم) في الساعة بين عامي 2020 و2022، حيث تملك المملكة المتحدة 16 مقاتلة وطلبت 2 آخرين.





وأوضحت أن الطلاء ذا التكنولوجيا الفائقة يحمي الطائرة من رصدها بواسطة رادار العدو، ولكنه يتلاشى بشكل أسرع من المتوقع.

وقال مصدر في سلاح الجو الملكي البريطاني لصحيفة "صنداي إكسبريس": "من الواضح أنه يجب تصحيح هذا الوضع قبل دخول الطائرة إلى الخدمة التشغيلية".

وأشار إلى أن وليامسون ورئيس سلاح الجو الملكي البريطاني المارشال السير ستيفن هيلير كانا على علم دائم بهذه المشكلة.

من جانبه، قال جيف بابيون، نائب رئيس شركة الطائرات "لوكهيد مارتن" المصنعة للمقاتلة: "نقوم بخدش نظام الطلاء عن غير قصد، وعلينا إعادة طلائه".

وقال متحدث آخر باسم الشركة: "أثبت استمرار التخفي على الطائرة إف-35 نجاحا كبيرا. إنها تتطلب صيانة أقل وأسهل وأقل تكلفة وأسرع للإصلاح مقارنة بالطائرات السابقة القابلة للرصد على نحو قليل".

لكن العميد الجوي أندرو لامبرت، وهو مدير سابق للدراسات الدفاعية في سلاح الجو الملكي البريطاني، قال إن "شركة لوكهيد مارتن تقول إن الأمر أفضل الآن، لكن الأمر لا يتطلب سوى خدش واحد فقط لإعطاء الطائرة المقاتلة نفس بيانات الرادار مثل (بوينج) 747".

وكانت بريطانيا تعهدت بشراء 138 مقاتلة من شركة "لوكهيد مارتن" عملاق الدفاع الأمريكي، ووصلت الدفعة الأولى في يونيو/حزيران.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، اضطرت وزارة الدفاع إلى وقف تحليق أسطولها الجديد بعد أن تسبب أنبوب وقود خاطئ في حادث تحطم في الولايات المتحدة.

وأوقف سلاح الجو الأمريكي تحليق نحو 250 طائرة، بالإضافة إلى نحو 100 طائرة في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد سقوط الطائرة الشبح النفاثة فوق قاعدة بوفورت الجوية بولاية ساوث كارولينا، في سبتمبر/أيلول.