شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية اللاجئين: 250 ألف لاجئ سورى يمكنهم العودة للوطن العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن ما يصل إلى 250 ألف لاجئ سورى يمكنهم العودة إلى وطنهم خلال عام 2019.

وأضافت أن الكثير من اللاجئين السوريين يواجهون مشاكل فى الوثائق والملكية يتعين على الحكومة السورية المساهمة فى حلها.

وقال أمين عوض مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المفوضية فى إفادة صحفية أن نحو 5.6 مليون لاجئ سورى ما زالوا فى بلدان مجاورة تشمل تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق.

وكشفت بيانات المفوضية أن نحو 37 ألف سورى عادوا إلى بلادهم فى العام الحالى.

وقال عوض "نتوقع فى هذه المرحلة عودة ما يصل إلى 250 ألف سورى خلال 2019. هذا الرقم قابل للزيادة أو النقصان وفقا للوتيرة التى نعمل بها ونزيل العقبات التى تعرقل عودتهم".