شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: أشارك فى الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة المتعثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس اللبنانى ميشال عون اليوم الثلاثاء، إنه يتدخل فى الجهود المتعثرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة محذرا من أن البلاد ستواجه "كارثة" إذا فشلت هذه الجهود.

وقال عون فى مؤتمر صحفى نقلته شاشات التلفزيون "نحن نقوم بمبادرة لكى تنجح، ولازم أن تنجح لأن إذا لم تنجح هناك كارثة.. لنحكيها بكل صراحة، وهذا سبب تدخلى وإن شاء الله تنجح".