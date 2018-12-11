مجلس المريخ يشرع في خطوة جديدة تجاه الزولفاني

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
برز اتجاه داخل مجلس المريخ بإقالة الجهاز الفني للفريق والذي يقوده التونسي يامن الزولفاني، قياسًا على النتائج المتباينة التي تحققّت مؤخرًا.
وقال مصدر مطلّع لـ”باج نيوز” إن مقترح الإقالة جاء بعيد وداع الفريق لدوري أبطال أفريقيا على حساب فايبرز الأوغندي.
وأحدّثت الخطوة انقسامًا داخل مجلس بعد أن تباينت آراء الأعضاء ما بين مؤيد ومعارض حول قرار إقالة الزولفاني.
يذكر أن المريخ تأهل إلى دور الـ”8″ من كأس زايد للأندية الأبطال على حساب اتحاد الجزائر.
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