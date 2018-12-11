ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وشكاوي بالتدخل العاجل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شهدت اسعار السلع الاستهلاكية، (السكر والألبان والزبادي والعدس والطحنية والجبنة والمكرونة والشعيرية والمشروبات الغازية وصـابـون تيري وزيــت السمسم)، بولاية الخرطوم، زيــادات جديدة، وصفها عدد من تجار التجزئة بالكبيرة، وارجعوا ذلك الارتفاع للضرائب المفروضة على شركات توزيع السلع والمصانع والمحلات.

ومن جانبهم شكا مواطنون من الزيادات المستمرة في اسعار السلع، وعدم توافقها مع المرتب الذي لا يفي تكاليف المعيشة، وقالت المواطنة خنساء أحمد إنها تعاني لأن راتبها يبلغ (۲) ألف جنيها والاسعار تشهد ارتفاعا متواصلا للسلع الاستهلاكية بجانب تكاليف المعيشة الاخرى مثل المواصلات والكهرباء والمياه والايجار ورسوم النفايات، ودعت الدولة للتدخل لوضع حد لتلك الزيادات وتوفير السلع والخدمات بأسعار في متناول المواطن.