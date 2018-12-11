الأمين العام لاتحاد الفنانين: ما تم ترويجه عار عن الصحة ولم تخاطبنا أي جهة

شهاب محمد - الخرطوم - سيف الجامعة

الخليج 365 :

نفى الأمين العام لاتحاد المهن الموسيقية الفنان سيف الجامعة، الحديث المتداول بأن وزارة المالية أصدرت تعليمات لاتحاد الفنانين بعدم التعامل بالكاش لإدراج دخل الحفلات ضمن الناتج المحلي للدولة، حيث أوضح الفنان سيف الجامعة في تصريح حسب صحيفة السوداني: (ما تم ترويجه من حديث عار عن الصحة تماماً، لأننا كجهة معنية بالأمر لم يبلغنا حتى الآن هذا القرار من أي جهة، فقط تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي)، مبيناً: (من المعروف ومنذ زمن طويل الربط الضريبي للفنانين مع وزارة المالية يقوم من خلالها الفنانون بدفعها سنوياً، ورغم ذلك هناك فنانون غير معروفين يحيون حفلات وهم غير مسجلين في المجلس، يتهربون من دفع الضرائب، وإن صح القرار كيف سيشملهم القرار؟ مختتماً: (في رأيي ما ورد غير صحيح بأن يكون التصديق للحفلات بشيك مصرفي لأن للأمر تبعات أخرى).

الجدير بالذكر أنه انتشر على مواقع التواصل وبكثافة خبر بأن وزارة المالية أصدرت تعليمات لاتحاد الفنانين بعدم التصديق أو التجديد لأي فنان يتعامل بالكاش، وأي حفلة يجب أن يُصدق لها بشيك مصرفي باسم اتحاد الفنانين تؤخذ منه ضريبة للدولة والاتحاد ويحدد للفنان أجر معين يتفق عليه ويعمم القرار لأقسام الشرطة، ويشمل الحفلات العامة والخاصة وعدم منح تصديق لإقامة أي حفل إذا لم يحمل الفنان شيكاً باسم اتحاد الفنانين والقبض على الفنان الذي لا يحمل الشيك والإذن من اتحاد الفنانين وتقديمه للمحاكمة.