رئيس حزب الوسط الإسلامي: الحكومة في طريقها للتطبيع مع اسرائيل

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اعتبر رئيس حزب الوسط الإسلامي يوسف الكودة أن الحكومة في طريقها للتطبيع مع اسرائيل، ودافع في الوقت ذاته عن التطبيع.
وقال الكودة في تصريحات لصحيفة الجريدة الصادرة اليوم”الثلاثاء” “الحكومة في طريقها للتطبيع وليس لها بد من ذلك”.
ودافع عن التطبيع وذكر” نحن نرى أن التطبيع أفيد للقضية الفلسطينية من المقاطعة التي صارت وكأنها عبادة غير معقولة المعنى يؤديها الإنسان دون معرفة حكمتها”.
وأضاف” يلاحظ أن الدول التي طبعت هي أكثر خدمة لإسرائيل من التي لم تطبع كتركيا”.
وفي رده على سؤال حول أن التطبيع مع اسرائيل يمثل خطوة ضد قيم الحركة الإسلامية ذكر الكودة” هذا تسأل منه الحركة الإسلامية”.
وجدّد تمسكه بجواز التطبيع، وتابع” شرعا لا نرى مانعا للتطبيع مع اسرائيل، فمن قبل طبع الرسول صلى الله عليه وسليم مع مشركي مكة فيما عرف بصلح الحديبة ووقتها كان بيت الله الكعبة تحت سطوة المشركين”.
الجريدة
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