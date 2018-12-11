إقتصادي يدعو لانشاء بورصة للذهب لدعم تحريره

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ثمن د. محمد الناير المحلل الاقتصادى المعروف قرار البنك المركزى بتحريرصادر الذهب وفتحه لجميع شركات القطاع الخاص بعد التزكية من بنك السودان وشعبة مصدرى الذهب.

واضاف سيادته فى فى تصريح (لسونا) ان القرار مكسب كبير للاقتصاد السودانى منوها الى انه لابديل لبورصة الذهب الا بورصة الذهب قائلا صحيح للقرار محاسن عديدة من ضمنها ان يجعل بنك السودان ينصرف لتصريف مهامه الاساسية وفقا للقانون إضافة الى انه لايحتاج الى الافراط فى طباعة العملة لشراء الذهب من اماكن التعدين الاهلى ثم لاتعود هذه العملة مرة أخرى للجهاز المصرفى كما كان فى السابق كما يسهم هذا القرار فى الحد من ظاهرتى التهريب والتخزين .

وأشار الى ان التحدى الذى سيواجه هذا القرار يتمثل فى سعر الصرف عندما يدفع بنك السودان للمصدرين المقابل بالعملة المحلية فى ظل تعدد أسعار الصرف وعدم قدرة آلية السوق على خلق استقرار لسعر الصرف وتضييق الشقة بين سعرها والسعر الموازى .

وأضاف لذا لابد من انشاء بورصة للذهب بأعجل ما يكون لجهة أنها ستجعل مساهمة الذهب اكبر فى الاقتصاد القومى للبلاد من خلال ايراداتها بالنقد الاجنبي الى جانب توفيرها للسعر العادل للمعدنيين إضافة الى مساهمتها فى خلق جو تنافسى مرتبط ببورصات الذهب العالمية كما ان إنشاء هذه البورصة يدعم بقوة قرارات تحرير الذهب لتحقيق الاهداف المنشودة.