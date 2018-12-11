محمد الشيخ مدني يتنبأ بمصير المريخ في البطولة العربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

جزم رئيس المريخ المستقيل محمد الشيخ مدني بأن تأهل الفريق إلى دور الثمانية في كأس زايد للأندية الأبطال مستحق رغم أنه جاء بعد صعوبة كبيرة.

وقال محمد الشيخ مدني في تصريح لـ”باج نيوز” إن الفريق قدّم مباراة صمود، شاكرًا نجوم الفريق على المستوى واجتهادهم لقيادة الفريق للتأهل.

وأكّد محمد الشيخ أن الفرصة ما زالت مواتية للمريخ لمواصلة المشوار في البطولة العربية والذهاب بعيدًا لاسيما بعد الوداع الأفريقي على حساب فايبرز الأوغندي.

يذكر أن المريخ تأهل إلى دور الثمانية بعد فوزه على اتحاد الجزائر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع المباراتين.