تفاصيل بيع مطار ولائي بملايين الدولارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكملت حكومة نهر النيل عملية بيع المطار الرئيسي للولاية بمدينة عطبرة وذلك بمبلغ (7) ملايين دولار لصالح مجموعة زادنا.

ودافع والي نهر النيل اللواء (م) حقوقي حاتم الوسيلة عن الخطوة، وفقا لـ (أخر لحظة) أن المطار الذي تم بيعه صغير، حيث لا يتجاوز عرضة الستمائة متر، وكشف الوسيلة عن الاتفاق مع زادنا على إنشاء مطار يبعد عن القديم عدة كيلومترات وبمواصفات عالمية، بحيث سيكون المهبط هو الأكبر على مستوى المطارات بالبلاد. وأشار الوالي إلى أن المطار القديم تمددت حولة الخطة الإسكانية ولم يعد مناسباً مع المخطط الهيكلي لمدينة عطبرة.

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