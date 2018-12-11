السودان الأرخص عربياً في أسعار البنزين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حل السودان في المركز الثاني عربياً في مؤشر “غلوبال بترول برايس” للدول الأرخص في أسعار البنزين، يوم الأحد، حيث يبلغ سعر اللتر بنحو 0,34 دولار، ثم الكويت بنحو 0,348 دولار، والجزائر بنحو 0,363 دولار.

وجاءت ليبيا في مقدمة الدول الأقل سعراً حيث يبلغ سعر لتر البنزين نحو 0,111 دولار.

وشرعت دول عربية في رفع الدعم عن الوقود خلال العام الماضي والجاري وزيادة أسعار البنزين بنسب تجاوزت مئة بالمئة.

وعالمياً، كانت أسعار البنزين في فنزويلا هي الأرخص 0,01 دولار، وفي مدينة هونغ كونغ الصينية هي الأعلى بواقع 2,07 دولار.

وحلت مصر بالمركز الخامس ضمن الأقل سعراً بنحو 0,374 دولار للتر، ثم سوريا بنحو 0,44 دولار. واقتربت كل من قطر والبحرين والسعودية من متوسط الأسعار العالمية، إذ بلغت على التوالي 0,515 و0,535 و0,545 دولار.

ويعتمد المؤشر في تصنيفه على سعر لتر بنزين 95، حيث سجل في الأردن 1,36 دولار، وفي اليمن 1,58 دولار، وفي فلسطين 1,67 دولار.