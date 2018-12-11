التحالف العربي: آلاف المحتجزين وعشرات الصحفيين مختطفون داخل السجون الحوثية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الإثنين، أن هناك آلاف المحتجزين وعشرات الصحفيين المختطفين داخل السجون الحوثية في اليمن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وكشف المالكي أحدث تطورات الأوضاع في اليمن قائلا: "نقلنا بعض مصابي الحرب اليمنيين لمصر والأردن لتلقي العلاج".





وتحدث عن جرائم الحوثي في اليمن، موضحا أن المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران "لغمت الطرق المستخدمة لإيصال المساعدات اليمنية".

وأشار إلى اكتشاف 89 لغما بحريا منذ بداية العمليات العسكرية، وتم تدمير لغمين بحريين خلال الأسبوع الماضي.

كما كشف المالكي أن خسائر المليشيا الحوثية بلغت نحو 191 موقعا، فيما كان عدد القتلى منهم 733 عنصرا خلال الأسبوع الماضي.

في الوقت نفسه، تحدث المالكي عن المساعدات الإنسانية المقدمة إلى اليمنيين، موضحا أن منحة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تتكون من 97 ألف طن من المشتقات النفطية يمكنها تشغيل 64 محطة كهربية وتخدم 10 محافظات يمنية.