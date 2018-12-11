قرب الاتفاق على مطاري صنعاء وسيئون لتنفيذ تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين

كشف مصدر مطلع لـ"العين الإخبارية" عن قرب اتفاق طرفي مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في السويد على مطاري صنعاء وسيئون كمنفذين جويين لتنفيذ عملية تبادل الأسرى والمحتجزين والمخفيين قسرا.

وقال المصدر المطلع عن قرب على المشاورات الجارية شمالي العاصمة ستوكهولم إن "وفدي الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين اقتربا من التوصل إلى اتفاق يقضي باختيار مطاري صنعاء وسيئون (في حضرموت)، كمنفذين جويين لتنفيذ عملية تبادل الأسرى". دون أي تفاصيل أخرى.



وشهد ملف الأسرى تقدما ملموسا في المشاورات الجارية منذ الخميس الماضي، حيث عقدت لجنتا الأسرى والمعتقلين المشكَّلتان من وفدي الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي، يوم أمس، اجتماعا مباشرا هو الأول من نوعه بين الجانبين منذ انطلاق المشاورات، لبحث آلية تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى وتسليم القوائم.



وعن تفاصيل الاجتماع، قال عضو الوفد الحكومي ولجنة الأسرى عسكر زعيل لـ"العين الإخبارية"، إنه تطرق إلى كثير من النقاط من بينها الأشخاص الأربعة المشمولون في القرار الأممي 2216 المعتقلين لدى الحوثيين.



ويشير القيادي اليمني بحديثه عن الأربعة إلى وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي ومسؤول جهاز المخابرات في عدن ناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني والسياسي محمد قحطان وقائد اللواء 119 فيصل رجب.



وفي هذا الشأن، أعرب زعيل عن اعتقاده بأن القادة الأربعة المذكورة أسماؤهم آنفا سيتم إطلاق سراحهم ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ الاتفاق.



وأضاف "تم الاتفاق بين الوفدين على تحديث قائمة كشوفات الأسرى التي تم تسلميها في السابق خلال 48 ساعة (بدأت منذ أمس)".



وكانت مشاورات السلام اليمنية قد انطلقت في قلعة جوهانسبيرج، الخميس الماضي، بإحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم، في محاولة لإيجاد حل سياسي لبلد يئن تحت انقلاب المليشيات التابعة لإيران منذ ما يزيد على 4 أعوام.

