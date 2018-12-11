المرصد السوري: مقتل 3 من قوات سوريا الديمقراطية في هجوم بدير الزور

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بمقتل ثلاثة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية ( قسد) وإصابة أخرين في هجوم يرجح انه لتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) على مقرهم بمحيط حقل العمر النفطي بمحافظة دير الزور.

وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم، إن مسلحين مجهولين من الخلايا النشطة شرق الفرات نفذوا مزيداً من الهجمات التي طالت مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في القطاع الشرقي من ريف دير الزور.

وحسب المرصد، استهدف المسلحون مقراً لقوات سوريا الديمقراطية في محيط حقل العمر النفطي، ما تسبب بمقتل ثلاثة عناصر وإصابة آخرين بجراح.

وأشار المرصد إلى أن هذا الاستهداف جاء في أعقاب استهداف مسلحين مجهولين على دراجة نارية أمس سيارة لقوات سوريا الديمقراطية، يستقلها قيادي محلي وعنصر برفقته، ما تسبب بإصابة القيادي بجراح بليغة، فيما فارق العنصر الحياة على الفور .

وطبقا للمرصد، قتل عدد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية قبل ساعات، جراء إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين واستهدافهم من قبلهم، بمنطقة ذيبان في الريف الشرقي لدير الزور.

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