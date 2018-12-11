دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة Trello تستحوذ على Butler لتسريع أتمتة المهام

أعلنت شركة Atlassian الغنية عن التعريف في مجال إدارة المهام عبر الأدوات المختلفة والمالكة لمنصة Trello عن استحواذها على الشركة الناشئة Butler دون أي تفاصيل حول قيمة الصفقة، وذلك بهدف تسريع أتمتة المهام وتنظيمها على المنصة.

وتتمتع Butler بتقنيات كبيرة لأتمتة المهام وتوزيعها بشكل سلس بناءً على نوعية العمل والموظفين ضمن الفريق الواحد، وهو ما سيساعد مستخدمي Trello على اختصار الطريق عند توزيع وإضافة المهام، حيث ستقلل من عدد الخطوات اللازمة للتعينات لتكون ضمن خطوة واحدة.

وهذا يعني أن المستخدم سيكون قادرًا على نقل المهام من قسم محدد إلى أخر بشكل سهل أو حتى تلقائي خلال دورة زمنية محددة دون الحاجة للقيام بذلك يدويًا.

وبما أن المنصة تعنى بتنظيم مهام العمل لكل قسم وموظف على حده، فإن الاستحواذ الجديد سيساعد في تقليل ضغط العمل على المسئول بتوزيع المهام.

كانت Trello تعمل كمشروع ناشئ في البداية، لكن في عام 2017 استطاعت Atlassian الاستحواذ عليها مقابل 425$ مليون لتوسيع رقعة عملها في مجال أنظمة وأدوات إدارة المهام.

التدوينة Trello تستحوذ على Butler لتسريع أتمتة المهام ظهرت أولاً على عالم التقنية.