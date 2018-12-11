دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تقرر إغلاق Google+رسمياً في أبريل 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

قررت شركة جوجل إغلاق تطبيق جوجل بلس رسمياً في شهر أبريل 2019، حيث تبدأ خلال الفترة القادمة بإغلاق جميع الواجهات البرمجية الخاصة بالخدمة.

كانت عملاق البحث قد رصدت في شهر نوفمبر خلل جديد في واجهة جوجل بلس البرمجية، واليوم دفع هذا الخلل عملاق البحث لتسريع عملية إغلاق الواجهات البرمجية الخاصة بتطبيق جوجل بلس، حيث من المقرر أن تبدأ بإغلاق الواجهات البرمجية بالتتابع خلال 90 يوم.

أيضاً من المقرر أن يتم إغلاق حسابات المستخدمين في جوجل بلس حتى شهر أبريل من العام المقبل، بعد أن تحققت الشركة من إستمرار الخلل في واجهة جوجل بلس البرمجية، الذي أثر بالفعل على عدد كبير من مستخدمي الواجهة البرمجية يصل إلى 52.5 ميلون مستخدم.

يذكر أن الخلل الذي رصد في واجهة جوجل بلس البرمجية، أدى إلى التصريح إلى بعض التطبيقات للوصول إلى بيانات الملفات الشخصية للمستخدمين المسجلة في التطبيق، مثل عرض معلومات عن العنوان، البريد الإلكرتوني والمهنة والعمر أيضاً، حيث يتم عرض هذه البيانات للتطبيقات حتى مع ضبط الإعدادات في التطبيق لحظر عرض هذه البيانات.

من ناحية أخرى قامت جوجل بالفعل في دفع إشعارات للمستخدمين الذين تأثروا بالفعل بهذا الخلل، ومن ثم إتخذت إجراءات سريعة بغلق حسابات المستخدمين والواجهات البرمجية في شهر ابريل كبديل للموعد الأول الذي حدد أغسطس لإغلاق جوجل بلس.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تقرر إغلاق Google+رسمياً في أبريل 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.