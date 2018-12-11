شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعلن مقتل 6 مدنيين على يد داعش فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا اليوم الثلاثاء، مقتل 6 مدنيين على يد مسلحين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابى، بعد أسرهم خلال قتال فى بلدة صغيرة فى أكتوبر الماضى.
وذكرت قناة "العربية الحدث"، أن الأمم المتحدة أدانت فى بيان الهجوم، ووصفته بـ "البغيض".
وكان تنظيم "داعش" الإرهابى أسر المدنيين الستة فى 28 أكتوبر الماضى، خلال هجوم على بلدة الفقهاء الواقعة جنوب مدينة سرت الساحلية، التى كانت معقلا سابقا للتنظيم.
وينشط تنظيم "داعش" وجماعات مسلحة أخرى، فى مناطق فى ليبيا، ويعمد مسلحوها إلى سرقة المدنيين على الطرق السريعة، ومهاجمة دوريات أمنية تابعة للجيش الوطنى الليبي.
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