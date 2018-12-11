شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تعتزم استئناف رحلاتها الجوية إلى العراق بعد توقف 27 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، أن الهند تعتزم استئناف رحلاتها الجوية إلى العراق لأول مرة بعد توقفها لـ 27 عاما.

وقال إعلام مطار النجف الدولى -فى بيان أوردته قناة الإخبارية العراقية- أنه "سيفتتح قريبا خط الطيران المباشر (مومباى – نجف، نجف- مومباي) على الناقل الوطنى الهندى لأول مرة بعد توقفها عن تسيير رحلاتها إلى العراق منذ عام 1991".

وأشار إلى أن "أولى الرحلات ستهبط فى مطار النجف الدولى فى السابع من يناير المقبل، وستكون بواقع رحلتين فى الأسبوع، ومن المحتمل أن تزداد إلى أربعة رحلات فى الأسبوع"، مضيفا أن "الخطوط الجوية الهندية تمتلك أحدث أنواع الطائرات من الجيل الجديد "إيرباص 320"، وأن هناك أكثر من 30 شركة عاملة فى مطار النجف الأشرف الدولي.