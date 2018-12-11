المطربة إنصاف مدني: لست مُتخوِّفة على نجومتي وسحب البساط من تحت أقدامي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وَصَفَت الفنانة إنصاف مدني، تجربتها الغنائية بالنّاجحة خَاصّةً التجارب التي خَاضتها عبر الأغنيات (الدويتو) مع عَدَدٍ من الفنانين، مُشيرةً إلى تَجربتها مع الفنانة مَيّادة قمر الدين التي وصفتها بالمُميّزة وأنّها وَجَدَت الانتشار والقُبُول من جمهورهما.

وأوضحت إنصاف مدني في تصريح خَصّت به (كوكتيل): (سأسعى خلال الفترة القادمة في خوض ثنائيات مع فنانين آخرين وبلونيات مُختلفةٍ، وغير مُتخوِّفة على مُنافسة نجوميتي وسحب البساط من تحت أقدامي، لأنّني أثق تماماً بما أقدِّمه من أغنياتٍ يُكتب لها النجاح وتجد طريقها للانتشار).

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