طاشين شبكة.. بقلم سهير عبد الرحيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> في الوقت الذي كان فيه المواطنون يتداولون صوراً لحادث احتراق وسقوط الطائرة التي تقل والي القضارف المهندس ميرغني صالح ومرافقيه، وفي الوقت الذي تسابقت وكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية لنشر تفاصيل الحادثة المروعة والتي راح ضحيتها الوالي وجميع من كانوا معه فيما نجا أحد المعتمدين واثنان بمعيته.

> في ذلك الوقت كان التلفزيون القومي يحاول استجلاء الأمر من معتمد محلية قلع النحل إحدى أكبر محليات القضارف، لمعرفة التفاصيل الكاملة للحادث وهل هو انفجار أم اصطدام بأحد أبراج الكهرباء أم عطل فني أو غيره.

> ما حدث أن المعتمد بدا كمن استيقظ من نوم عميق، ياااااخ (نعساااان عديييل) ..!!

> المذيعة سألته عن تفاصيل الحادث فقال لها (أي حادث)، قالت له تفاصيل سقوط طائرة السيد الوالي والوفد المرافق له بالقلابات، أجابها المعتمد ماعندي أية معلومة عن الموضوع ده!!؟

> حسناً إذا سلمنا جدلاً بأن قسم الإعداد في التلفزيون أخطأ خطأ جسيماً بإشراكه للمعتمد في مداخلة حول موضوع لا يعرف عنه شيئاً، وأنه قد جرت العادة أن يخبر قسم الإعداد بالمؤسسة الإعلامية الضيف عبر الهاتف إننا نريد منك إفادة حول الموضوع الفلاني .

> السؤال في أي بحيرة كان المعتمد غاطس حين احترقت الطائرة، هل من المنطق أن تحترق طائرة والي ولايتك وطاقم مكتبه وقيادات الولاية، وحريق ونار وجمهرة مواطنين ومحاولات إسعاف، القيامة تقوم وأنت في وادٍ آخر، ماعندك أية فكرة عن الموضوع ده؟!.

> لاعندك تلفون لا واتس لا مدير مكتب لا حرس لا شخص سااااي من أهلك او في الشارع ليخبرك أن حكومتك (عدمت طافي النار)؟ .. حسناً.. اذا سلمنا أنك كنت نائماً، وأنه اذا انقلبت الحكومة نفسها ماعندك فكرة ، اذا سلمنا بكل هذا، كيف تقبل أن تشارك في مداخلة على الهواء مباشرة وأنت لا تعلم ما هو الموضوع؟!..

> من الواضح أن هناك ظاهرة أفراد (طاشين شبكة) في هذه البلاد ، بمعنى أن المسؤولين لدينا هم آخر من يعلم.

> نحن لاننسى حادثة الطائرتين اللتان قصفتا مصنع اليرموك وقيل لنا وقتها إنه انفجار ماكينة لحام على ذمة والي الخرطوم في حين أخبرنا وزير الدفاع حينها أن الطائرات جات طافية نور. ثم حادثة مصنع الشفاء والعربة السوناتا في بورتسودان ، وغيرها من الأحداث التي توضح أن المسؤولين في نوم عميق.

خارج السور

> ثلاثة حوادث طائرات في أقل من شهرين الأمر أكبر من مجرد عطل!.