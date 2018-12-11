تعرّف على أسعار النفط في معاملات اليوم الثلاثاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : استقرت أسعار النفط في المعاملات الآجلة اليوم الثلاثاء فوق الستين دولاراً للبرميل، وجاءت على النحو التالي:- نفط عمان60.47 دولارا. نفط مربان62.26 دولارا. النفط العربي الخفيف 65.47 دولارا. النفط العربي الثقيل55.68 دولارا. نفط برنت60.70 دولارا.

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