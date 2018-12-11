تجهيز مربعات تعدينية للاستثمار بسنار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية ” الذراع الفني” لوزارة النفط والغاز والمعادن الدكتور محمد أبوفاطمة عبدالله عن تجهيز مربعات تعدينية للاستثمار بولاية سنار، مشيراً إلى أن سنار تمتاز بالموارد المعدنية خاصة الذهب و المعادن الصناعية والمعادن الأرضية النادرة.

وأكد أبوفاطمة خلال لقائه يوم الاثنين بمكتبه بوزير التخطيط العمراني بولاية سنار خضر أحمد موسى إن الذهب الموجود بولاية سنار شبيه بالذهب الموجود في منطقة ارياب وهو من الذهب المعروف عالمياً، مشيراً إلى اتجاه الوزارة دخول الشركات المقتدرة للاستثمار في المعادن بأنواعها المختلفة بولاية سنار لما تمتاز به من بنيات تحتية.

وطالب بحسب سونا – بأن يبدأ التعدين بصورة صحيحة لكونها ولاية زراعة و ثروة حيوانية، كاشفاً عن اتصالات مع شركات روسية وسعودية للاستثمار في المعادن بولاية سنار.

من جهته قال وزير التخطيط العمراني بولاية سنار إن ولايته حريصة على أن تبدأ التعدين بالطريقة الصحيحة والآمنة، وأن يكون هناك تقنيين لهذا العمل لخصوصية الولاية، ودعا لضرورة التعاون والتنسيق بين وزارته وهيئة الأبحاث الجيولوجية للبدء في مجال الاستثمار بقطاع المعادن بالصورة المثلى .