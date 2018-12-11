الرئاسة اليمنية تكشف "ما لا يمكن الحياد عنه في مفاوضات السويد"

القاهرة —سبوتنيك. جدد نائب رئيس الوفد الحكومي في مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في السويد، الدكتور عبد الله العليمي، التأكيد على المرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار والقرار الأممي 2216 كثوابت لا يمكن الحياد عنها.

وقال العليمي وهو مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية، في تغريدات على "تويتر": "نؤكد على المرجعيات الثلاث كثوابت لا يمكن الحياد عنها أو الانتقاص منها، ونبحث عن حلول ثابتة وعملية وقابلة للتطبيق على قاعدة إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه وعودة مؤسسات الدولة".

وأضاف: "الانقلاب هو جذر المشكلة، وبانتهاء الانقلاب وآثاره ستعود العملية الانتقالية إلى مسارها الطبيعي وسيشترك اليمنيون بكل تنوعاتهم في صناعة المستقبل، فسلاح المليشيات المنفلت خارج الدولة هو الذي يعيق المستقبل".

وتابع: "لدينا أمل كبير في أن تنجح هذه الجولة من المشاورات في التخفيف من معاناة شعبنا، ولذلك نتعامل بحرص على الدفع قدماً بإحراز تقدم حتى لا يفقد أبناء الشعب اليمني الأمل بالسلام".

واعتبر العليمي "التقدم في ملف المعتقلين والأسرى مشجعا"، وأن "الفريق الحكومي ينظر الى الموضوع من الزاوية الإنسانية الصرفة لإنهاء معاناة المحتجزين وأسرهم حتى وإن تجاهلنا مقايضة أسير الحرب بالمعتقل والمحتجز".

وأثنى على جهود المبعوث الأممي وفريقه في تسيير المشاورات، مؤكداً أن "الوفد الحكومي يعمل بروح مسؤولة للتعاطي بإيجابية في الملفات المطروحة وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية واستشعارا للمسؤولية".

وأشار إلى "أن للدول الصديقة والراعية دورا إيجابيا مشكورا".

"كشف عضو وفد الحكومة اليمنية في مفاوضات السويد حمزة الكمالي عن أن قائمة المعتقلين التي سوف تقدمها الحكومة اليمنية تتضمن 6000 اسم، وبينما تتضمن قائمة جماعة "أنصار الله 1500 اسم.

وقال الكمالي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أمس الاثنين: "تسلم القائمة اليوم، أو غدا كحد أقصى في اجتماع اللجنة المشتركة بين الفريقين بخصوص المعتقلين".