إيران ترحب بالاتفاق المبدئي بين الأطراف اليمنية في مشاورات السويد وتدعم استمرارها

وأشار الوزير الإيراني إلى أن بلاده تدعم بقوة استمرار المباحثات حتى الوصول إلى اتفاق حول كل القضايا.

وقال ظريف، في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء، "إيران ترحب بالاتفاقات المبدئية بين الأطراف اليمنية في ستوكهولم تحت إشراف المبعوث الأممي، وتدعم بقوة استمرار المباحثات حتى الوصول إلى اتفاقات نهاية حول كل القضايا".

​وأضاف ظريف "لقد حان الوقت أن توقف الدول الأجنبية المعتدية غاراتها وجرائمها ضد الإنسانية".

وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية، الخميس الماضي، في السويد، وتعد هذه المحادثات الفرصة الوحيدة القائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم؛ فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.