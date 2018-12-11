روحاني: من كان يريد احتلال اليمن ليس أمامه إلا هذا الشرط

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وقال روحاني، اليوم الثلاثاء، في ختام اجتماع رؤساء السلطات الثلاث في بلاده، إنه في مجال القضايا الإقليمية، هناك تحركات تصب في مصلحة شعوب المنطقة، مضيفا أن "من كان يريد احتلال هذا البلد في وقت ما، يشعر اليوم إنه لا توجد أي طريقة أخري غير السلام مع اليمنيين"، وذلك وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
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وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية، الخميس الماضي، في مدينة ريمبو السويدية، وتعد هذه المحادثات الفرصة الوحيدة القائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ نحو 4 سنوات، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين، فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.
وأشار إلى الوضع في سوريا، موضحا أن التطورات تسير باتجاه تحقيق السلام والاستقرار وهو مؤشر أيضا على نجاح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الشؤون الاقليمية.
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