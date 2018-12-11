شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تقفز مركزين بقائمة أعلى 10 دول أوروبية في الأجور والان مع التفاصيل

سيتحسن ترتيب فرنسا على قائمة أعلى الدول الأوروبية في الحد الأدنى للأجور، بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، حزمة من الإجراءات المالية والاجتماعية لاحتواء الغضب الاجتماعي الذي اجتاح البلاد، من بينها زيادة الحد الأدنى للأجور 100 يورو بدءا من العام القادم.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في فرنسا حاليا 1498 يورو شهريا، وفقا لبيانات المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي "يورو ستات"، وهي حاليا في المركز الخامس بين أعلى دول أوروبا في الحد الأدنى للأجور.

وبافتراض ثبات الحد الأدنى في بقية الدول الأوروبية -فرضية غير مؤكدة- ومع دخول زيادة الـ 100 يورو في فرنسا حيز التنفيذ خلال الشهر القادم، سيقفز ترتيب فرنسا على القائمة إلى المركز الثالث بـ 1598 يورو متخطية كل من بلجيكا وهولندا.

وبحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، فإن أعلى دولة من حيث الحد الأدنى للأجور في أوروبا حاليا هي لوكسمبورج بواقع 1999 يورو شهريا، تليها إيرلندا بـ 1614 يورو شهريا ثم هولندا بـ 1594 يورو شهريا.

وفي المركز الرابع تحل بلجيكا بقيمة 1563 يورو، ثم فرنسا في المركز الخامس، تليها ألمانيا بـ 1498 يورو ثم بريطانيا بـ 1464 يورو، وثامنا إسبانيا بـ 859 يورو ثم سلوفينيا بـ 843 يورو وفي المركز العاشر مالطا 748 يورو.

وبمقارنة بيانات 2018 بعام 2017، يتضح أن 7 دول من قائمة العشرة الأعلى قد رفعت الحد الأدنى للأجور في العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، وهي كل من إيرلندا وهولندا وفرنسا وإيرلندا وبريطانيا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، وتراوحت الزيادات بين 10 إلى 50 يورو.

جدير بالذكر أن كل من الدنمارك وإيطاليا وقبرص والنمسا وفنلندا والسويد لم تحدد حداً أدنى للأجور، كما لم يذكر الموقع موقف كل من آيسلندا والنرويج وسويسرا، وهي دول يتمتع فيها المواطنون بمعدلات دخل مرتفعة.