شكرا لقرائتكم خبر عن حفل توزيع جوائز "أفلام السعادة" بالإمارات الأربعاء والان مع التفاصيل

يقام الحفل الختامي لتكريم صناع المحتوى الإيجابي وتوزيع جوائز "أفلام السعادة" بالإمارات، الأربعاء، وعددهم 10 فائزين اختيروا من أصل 22، تأهلوا إلى مرحلة النهائيات.

ويحصل الفائزون على جوائز نقدية قيمتها أكثر من 200 ألف درهم إماراتي، وأيضا يحصل الفائزون الثلاث الأوائل على تذكرة ودعوة لحضور مهرجان كان السينمائي في دورته الجديدة، ومن المقرر عرض الأفلام الـ10 الفائزة بصالات سينما فوكس.



ودعا البرنامج الوطني الإماراتي للسعادة والإيجابية، بالتعاون مع مجموعة "ماجد الفطيم" بالإمارات، في فبراير/شباط الماضي، إلى مبادرة "جائزة أفلام السعادة"، وتهدف إلى دعم وتوظيف الطاقات الخلاقة للفئات الشابة وتحفيز المجتمع لتبني الأفكار الإيجابية.

كما تهدف المبادرة إلى المساهمة في تطوير محتوى إعلامي إيجابي وهادف، ضمن مبادرات البرنامج لترسيخ قيم السعادة والإيجابية في المجتمع، وتحويلها إلى ثقافة وأسلوب حياة.

وقالت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة الإماراتية للسعادة، أن الجائزة تمثل محفزاً لأفراد المجتمع على المساهمة الفاعلة في تطوير المحتوى الإيجابي بطرق مبتكرة، وخلق وعي مجتمعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية، من خلال الأفلام القصيرة الآخذة بالانتشار بشكل واسع عبر شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، التي تمثل مادة متابعة يومية لكل فئات المجتمع.

فكرة المبادرة تستند لإنتاج فيلم قصير لا تتجاوز مدته دقيقة واحدة عن السعادة، يعكس رؤى الأشخاص ومفاهيمهم واتجاهاتهم ووجهات نظرهم فيما يتعلق بماهية السعادة وأبعادها أو كيفية تحقيقها، وتركز على مفهوم السعادة والإيجابية كمعيار أساسي، وتستهدف جميع فئات المجتمع والشباب وطلبة الجامعات في دولة الإمارات، وتوفر لهم منصة مبتكرة يعرضون من خلالها تصوراتهم بشأن السعادة والإيجابية عبر أفلامهم المصورة في إطار مؤثر وهادف.

وتمنح المبادرة المشارك حرية اختيار السياق والنمط الأنسب للفيلم، وتخضع الأعمال، في عملية التقييم، إلى عدد من الأسس، مثل المحتوى المؤثر والإيجابي للفكرة، وعناصر الابتكار في إبراز مفهوم الإيجابية، والمعايير المستخدمة في التنفيذ، إلى جانب التقنية المستخدمة في إنتاج الفيلم القصير.

وفتح البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية المسابقة لجميع فئات المجتمع والمقيمين في الإمارات؛ للمشاركة بأفلامهم القصيرة، والرسوم المصورة بأي وسائط أو كاميرات، شرط أن تتناول موضوعات تركز على مفهوم السعادة والإيجابية من وجهة نظر المشارك، وألا يتجاوز طول الفيلم دقيقة واحدة.

وشارك 200 متسابق جرى تصفيتهم إلى 22 تأهلوا للنهائيات، واختارت لجنة التحكيم 10 فائزين منهم بعد ذلك.