شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 6 سنوات لرجلين تناوبا على اغتصاب آسيوية والان مع التفاصيل

أصدرت محكمة الجنايات، في دبي، حكما بالسجن ثلاث سنوات بحق عصابة مكونة من خمسة خليجيين، وأربعة آسيويين أحدهم هارب، اقتحموا منزلاً بغرض السرقة.

وحكمت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات إضافية بحق اثنين من المتهمين تناوبا على اغتصاب امرأة في المنزل والتحرش بأخريات.

وقالت إحدى المجني عليهن من الجنسية الآسيوية، تعمل محاسبة، إنها تقطن بالمنزل، وهو عبارة عن طابقين به تسع غرف يسكنها عزاب وأسر، وأثناء وجودها مع زوج ابنة خالتها، الذي كان برفقتها لإقراضها مبلغاً من المال، داهم سبعة أشخاص الغرفة يحملون سكاكين من بينهم ثلاثة ملثمون، وطلبوا منهما ما بحوزتهما من مال، وسرقوا مصوغات ذهبية بقيمة 1400 درهم، ومبلغ 3000 درهم، وهاتفاً.

وأوضحت أن أحد المتهمين أمرها بالتوجه إلى حمام الغرفة، ثم طلب من متهم آخر الدخول خلفها والاعتداء عليها، وعندما خرجت شرع أحد المتهمين في اغتصابها مجدداً، وكان يخفي وجهه بقطعة قماش، لافتة إلى أنها حاولت مقاومته لكنه هددها بسكين.

وأشارت إلى أن المتهمين هددوها وزوج ابن خالتها بالقتل في حالة الخروج من الغرفة، وبعد مغادرتهم انطلقت إلى الخارج لتجد بقية سكان المنزل، خصوصاً النساء، في حالة هلع، وتعرضن للتحرش والسرقة، لافتة إلى أنها تعرفت إلى عدد من المتهمين في طابور التشخيص.