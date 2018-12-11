شكرا لقرائتكم خبر عن تفكيك خلية موالية لتنظيم ” داعش ” الإرهابي في المغرب والان مع التفاصيل
أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم تفكيك خلية موالية لتنظيم (داعش) ،مؤكدة تخطيط عناصر الخلية لتنفيذ عمليات ” إرهابية ” بالمملكة المغربية.
وقالت الداخلية في بيان صحفي أن الخلية تتكون من ثلاثة أفراد تتراوح أعمارهم بين 21 و31 عاما ينشطون بمدينة (القنيطرة) شمال العاصمة الرباط.
وأوضح البيان أن الخلية تنشط في أعمال دعائية لتنظيم داعش بالموازاة مع التحريض على ارتكاب أعمال “إرهابية” في البلاد تماشيا مع الأجندة التخريبية لهذا التنظيم.
وأشار إلى أن أحد الموقوفين حاول الالتحاق بصفوف تنظيم ” داعش ” سواء بالساحة السورية-العراقية أو بفصائله الناشطة بغرب إفريقيا، قبل أن يقرر القيام بعملية إرهابية نوعية بالمغرب بتنسيق مع باقي أفراد هذه الخلية.
وسيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة، فور انتهاء البحث الذي يجري معهم ، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر تفكيك خلية موالية لتنظيم ” داعش ” الإرهابي في المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.