شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تخفض سعر اليوان أمام الدولار بنسبة 0.43% والان مع التفاصيل

قرر بنك الشعب الصيني، الثلاثاء، خفض سعر صرف اليوان مقابل الدولار بنسبة 0.43% في محاولة لدعم صادرات بكين إلى الولايات المتحدة، بعدما فرضت واشنطن تعريفات جمركية عالية عليها.

يأتي القرار في أعقاب إعلان وزارة التجارة الصينية اليوم أن مسؤولا صينيا أجرى مباحثات هاتفية مع مسؤولين أمريكيين لوضع جدول زمني للمفاوضات الهادفة للحدّ من النزاع التجاري بين البلدين.

وحدد البنك المركزي اليوم متوسط سعر الصرف عند 6.8996 يوان للدولار، أي أقل بـ303 نقاط مما كان عليه أمس الإثنين، عندما كان السعر 6.8693.

ورغم تصريحات السلطات الصينية مرارا بأنها لن تحول سعر صرف اليوان إلى أداة في النزاع التجاري مع واشنطن، إلا أن البنك المركزي الصيني رفع يوم الأربعاء سعر التعادل المركزي لليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر، في محاولة للتهدئة مع الجانب الأمريكي بشأن النزاع التجاري بينهما.

وحدد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) سعر التعادل المركزي، وهو المرجع الرسمي للتداولات اليومية عند 6.8476 يوان صيني لكل دولار، وهو أعلى مستوى منذ 25 سبتمبر/أيلول الماضي.

وعلى خلفية الحرب التجارية المستمرة بين الصين والولايات المتحدة، عمدت بكين إلى تعويم سعر اليوان ما جعل سعر العملة الصينية ينخفض بشكل كبير منذ بداية العام، من أجل دعم الصادرات وإغنائها بقدرة إضافية لاختراق الحواجز الجمركية الأمريكية، لكن البنك المركزي الصيني أكد أنه سيبقي سعر الصرف عند مستوى عقلاني ومستقر.

وفي أغسطس/آب 2015، خفّض بنك الشعب الصيني بشكل حاد سعر اليوان مقابل الدولار بنسبة 3% إلى 6.4 على الفور، ما صدم أسواق الأسهم العالمية.

وفي وقت لاحق، بذل البنك المركزي الصيني جهودا لتثبيت سعر اليوان وبعد ذلك، حدثت 3 موجات أخرى من تخفيض العملة الصينية، في شتاء 2015-2016 (حتى 6.55)، وفي يوليو/تموز 2016 (حتى 6.67)، وبدأت الثالثة في أكتوبر/تشرين الأول 2016.