شكرا لقرائتكم خبر عن قبل 20 ديسمبر.. تعرَّف على أبرز الاستفسارات الخاصة بالتسجيل في القيمة المضافة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عرضت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، أهم الاستفسارات الخاصة بتسجيل المنشآت بضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية 375 ألف ريال.

وشدد الهيئة على الكيانات التي تتجاوز توريداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة حد التسجيل الإلزامي وهو 375 ألف ريال سعودي، أن تقوم بالتسجيل قبل 20 ديسمبر الجاري.

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز الأسئلة والإجابات الخاصة بضريبة القيمة المضافة:

1- ما هي المنشآت التي يجب عليها التسجيل؟

جميع المنشآت أو الكيانات التي تتجاوز توريداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة حد التسجيل الإلزامي وهو 375 ألف ريال سعودي، ملزمة بالتسجيل قبل 20 ديسمبر.

2 – ما هي الفوائد التي تحصل عليها المنشآت عند تسجيلها في ضريبة القيمة المضافة؟

معرفة الضريبة على المدخلات (المشتريات)، والضريبة على المخرجات (المبيعات)، بشكل واضح.

استرداد الضريبة التي تحملتها على مشترياتها من السلع والخدمات.

تنظيم المعاملات المالية من خلال إصدار الفواتير الضريبية.

3 – ما هي عقوبة عدم التسجيل خلال الفترة المحددة؟

غرامة مالية، وإيقاف العديد من الخدمات، بالإضافة إلى عقوبات متعلقة بعدم الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي، وعدم دفع الضريبة في الوقت المحدد.

4 – كيف يتم احتساب حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟

يحتسب حد التسجيل على أساس حجم المبيعات الخاضعة للضريبة باستثناء الأصول الرأسمالية، إما على أساس الأشهر الـ 12 الماضية أو الأشهر الـ 12 المقبلة.

5 – ما هي طريقة التسجيل في القيمة المضافة؟

يتم التسجيل عن طريق الدخول للحساب في البوابة، ثم اختيار أيقونة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، بعدها تعبئة النموذج وإرفاق الوثائق المطلوبة، وبعد مراجعة اللب من قبل الهيئة والموافقة عليه يتم الحصول على شهادة التسجيل.