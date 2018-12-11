شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف»: التقديم على «حافز» بعد 3 أشهر من ترك آخر وظيفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 _ فريق التحرير:

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أنه يتوجب على من ترك الخدمة وأراد التقديم في برنامج “حافز”، الانتظار لثلاثة أشهر حتى يتثنى له التقديم.

جاء ذلك رداً على استفسار ورد لحساب “هدف” على موقع “تويتر”، جاء فيه “إذا فُصلت من التأمينات كم يتبقى لي من وقت للتقديم على حافز؟”.