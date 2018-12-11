وفد الشرعية بالسويد يؤكد تمسك الحكومة اليمنية بسيادتها على ميناء الحديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وزير الثقافة اليمني عضو وفد الشرعية بمشاورات السويد مروان دماج

أكد عضوان في وفد الحكومة اليمنية بمشاورات السلام المنعقدة في السويد لـ"العين الإخبارية" تمسك الحكومة الشرعية بالسيادة الكاملة على ميناء الحديدة غربي البلاد. واستخدمت مليشيا الحوثي خلال السنوات الماضية ميناء الحديدة لتهريب السلاح الإيراني إلى عناصرها وتعطيل ونهب سفن المساعدات الإنسانية لليمنيين. وقال وزير الثقافة اليمني وعضو وفد الشرعية بمشاورات السويد مروان دماج لـ"العين الإخبارية" إن حكومته ملتزمة "بالسيادة الكاملة للشرعية على ميناء ومحافظة الحديدة". وأشار إلى أن الوثيقة الحكومية بخصوص الحديدة تضمن معالجة الوضع الإنساني وتؤكد التزامنا بالتعاون مع الأمم المتحدة لإدارة الميناء. وأوضح دماج أن الحكومة أنجزت الوثيقة الخاصة بالحديدة وستسلمها للمبعوث الأممي اليوم (الإثنين). وبدوره، شدد عضو الوفد الحكومي اليمني بمشاورات السويد هادي هيج في تصريحات لـ"العين الإخبارية" على أن "الانتقاص من سيادة الدولة غير مسموح".

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