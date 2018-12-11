دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الآن ميزة الرسائل الصوتية في Instagram Direct ظهر على التقنية بلا حدود.

يجلب الإنستجرام ميزة جديدة اليوم للمستخدمين في Instagram Direct، حيث أضيفت ميزة الرسائل الصوتية إلى محادثات المستخدمين.

ترقب مستخدمي الإنستجرام ميزة الرسائل الصوتية في خدمة المحادثات Instagram Direct، واليوم تقدم للمستخدمين بنفس التجربة التي عرفت بها هذه الميزة في تطبيق ماسنجر، حيث يمكن للمستخدمين الآن إختيار الرسائل الصوتية في المحادثات الفردية أو الجماعية.

ومن المقرر أن تظهر الميزة الجديدة في محادثات Instagram Direct عبر رمز الميكروفون، حيث يمكن للمستخدم الضغط المطول على رمز الميكروفون لتسجيل رسائل صوتية مدتها دقيقة، حيث يتم إرسال الرسائل الصوتية مباشرة ما أن يتوقف المستخدم عن الضغط، كما يمكن للمستخدم الإنتقال إلى رمز سلة المهملات أثناء التسجيل لإلغاء الرسالة الصوتية.

أيضاً تتوفر للمستخدمين ميزة الرسائل الصوتية اليوم على منصتي الأندوريد وiOS، ليكون لدى المستخدمين اليوم إختيار جديد للتواصل في محادثات الإنستجرام.

المصدر

هذا الموضوع الآن ميزة الرسائل الصوتية في Instagram Direct ظهر على التقنية بلا حدود.