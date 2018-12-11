شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يفكك خلية يشتبه بارتباطها بتنظيم داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات المغربية الثلاثاء تفكيك خلية من ثلاثة أفراد يشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش مشيرة إلى أن أحدهم كان قرر "القيام بعملية إرهابية نوعية بالمغرب".

وقال بيان لوزارة الداخلية أن "المكتب المركزى للأبحاث القضائية تمكن من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش تتكون من ثلاثة عناصر".

وأضاف أن الأبحاث الأولية أفادت أن أحد المشتبه بهم حاول الالتحاق فى وقت سابق بتنظيم داعش "سواء بالساحة السورية-العراقية أو بفصائله الناشطة بغرب إفريقيا، قبل أن يقرر القيام بعملية إرهابية نوعية بالمغرب بتنسيق مع باقى أفراد هذه الخلية".

وأفاد البيان عن قيام المشتبه بهم الثلاثة بـ"التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بالمملكة"، إضافة إلى "الإشادة والدعاية" لتنظيم داعش.

وتتراوح أعمارهم بين 21 و31 سنة وكانوا ينشطون بمدينة القنيطرة (غرب).

وكانت السلطات المغربية أعلنت الجمعة تفكيك خلية آخرى من ستة أفراد فى بنى ملال (وسط) يشتبه فى ارتباطها بتنظيم داعش.