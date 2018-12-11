شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية ليبيا: لا علم لنا بأى لقاء مرتقب بين المشير حفتر وفائز السراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية فى حكومة الوفاق الليبية محمد سيالة، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة لا علم لها بأى لقاء مرتقب بين رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج والقائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر.

وأوضح وزير خارجية ليبيا فى مؤتمر صحفى حول ما خلصت إليه الزيارات الخارجية واللقاءات التى عقدها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع عدد من الشخصيات.

ونقل سيالة تأكيد أمين عام حلف شمال الأطلسى على دعم جهود حفظ السلم وتحقيق الأمن فى ليبيا، إلى جانب مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن ليبيا لا تستطيع مجابهة التدخلات الخارجية وحدها، ورئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج، كان دائمًا يدعو المجتمع الدولى لاتخاذ موقف موحد من الأزمة فى ليبيا.

واعتبر سيالة، أن روسيا لديها مصالح فى ليبيا وحكومة الوفاق الوطنى الليبية تعمل على عودة العلاقات معها إلى سابق عهدها، مؤكدًا على أن ليبيا لم تطلب رفع حظر السلاح، إنما طلبت رفع الحظر بشكل جزئى، وهو يخص مكافحة الإرهاب ورفع كفاءة خفر السواحل وتدريب الحرس الرئاسى وتزويده بالمعدات اللازمة لأداء مهامه بشكل جيد.