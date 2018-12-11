شكرا لقرائتكم خبر عن نائب ببرلمان الأردن: شخصيات عربية اشترت أراضى بالقدس وباعتها ليهود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خليل عطية عضو البرلمان العربى والنائب البارز فى مجلس النواب الأردنى، إن شخصيات من دول عربية قامت بشراء أراضى ومنازل فى مدينة القدس، ثم قامت بإعادة بيعها بمبالغ كبيرة لمنظمات وجاليات يهودية مما يعزز إضعاف التصدى لما تقوم به إسرائيل من تهويد للقدس الشريف مطالبا المسئولين فى جميع الدول العربية توخى الحذر من تلك الممارسات ومطالبة مواطنيها بعدم تكرار هذه الإجراءات التى تضر بالقضية الفلسطينية.

من جانبه طالب رئيس البرلمان العربى مشعل بن فهم السلمي، من عضو البرلمان خليل عطية بضرورة تقديم تقرير عاجل إلى لجنة فلسطين بالبرلمان العربى مدعوما بالمستندات والدلائل التى تؤكد وجود هذه الممارسات حتى يتم مناقشتها فى الجلسة المقبلة.