أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، تدخله من أجل الوصول إلى تشكيل للحكومة في بلاده.
وأضاف الرئيس اللبناني أن لبنان لا يستطيع تحمل أخطار عدم تشكيل حكومة وإذا لم تنجح الجهود لذلك ستكون كارثة، حسب "رويترز".
يتبع…
شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني يحذر من كارثة قد تحدث في البلاد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .