الرئيس اللبناني يحذر من كارثة قد تحدث في البلاد

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، تدخله من أجل الوصول إلى تشكيل للحكومة في بلاده.

وأضاف الرئيس اللبناني أن لبنان لا يستطيع تحمل أخطار عدم تشكيل حكومة وإذا لم تنجح الجهود لذلك ستكون كارثة، حسب "رويترز".

يتبع…