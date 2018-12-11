فستان جديد يثير الجدل في مصر سعره يصل إلى 200 مليون جنيه (فيديو وصور)

وأثار الفستان الذي ظهرت به سابا في ختام الديفيليه العاشر للمصم المصري هاني البحيري.

وتحدت وسائل إعلام مصرية عن الفستان حيث ذكر موقع مصرواي، أن نيكول ارتدت فستان زفاف مرصع بالألماس وبلغت تكلفته 10 ملايين دولار.

والفستان، فضي اللون مكشوف من عند منطقة الصدر، مبطن باللون البيج، بأكمام طويلة وشفافة، بالإضافة إلى ذيل طويل بتفصيلة ثنيات من الجانبين، ومزين بالألماس بشكل كامل بداية من الصدر حتى آخر ذيل الفستان، والأكمام الشفافة أيضا لم تخلو من الألماس، إلى جانب طرحة طويلة شفافة مرصعة بالألماس.

وعن تصميم الفستان علقت خبيرة الموضة والأزياء هدى عصام، قائلة إن الفستان يتميز بشكل عصري ويصلح لموضة العام، وتصميمه مميز للغاية لأنه يمنح صاحبته إطلالة براقة ومشرقة للغاية، وأضافت أن قيمة الفستان ليست فقط في تكلفته وإنما في تصميمه "الشيك"، وفقا لموقع مصرواي.

وكانت رانيا يوسف، قد أثارت عاصفة غضب على السوشيال ميديا، بظهورها بإطلالة جريئة، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وارتدت رانيا الجميع فستان أسود اللون شفاف، شبهه البعض بالمايوه، مما عرضها لانتقادات حادة، قبل أن تعتذر عن ظهورها بهذا الشكل.