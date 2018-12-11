ستولتنبرغ يلتقي ملك الأردن غدا في مقر الناتو

القاهرة- سبوتنيك. وذكر بيان للحلف، اليوم الثلاثاء: "يلتقي الأمين العام، غدا الأربعاء، بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني".
وأضاف البيان: "سيخاطب الملك عبد الله الثاني أيضا مجلس شمال الأطلسي، لكن لن يكون هناك فرصة للتغطية الإعلامية".
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