ستولتنبرغ يلتقي ملك الأردن غدا في مقر الناتو

القاهرة- سبوتنيك. وذكر بيان للحلف، اليوم الثلاثاء: "يلتقي الأمين العام، غدا الأربعاء، بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني".

وأضاف البيان: "سيخاطب الملك عبد الله الثاني أيضا مجلس شمال الأطلسي، لكن لن يكون هناك فرصة للتغطية الإعلامية".