مفاجأة سارة للكويتيين من البرلمان

وقالت صحيفة السياسة الكويتية إن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة، "حلقت عاليا، وقدمت 11 اقتراحا على رأسها منح بدل وقود للكويتيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين ومستحقي المساعدات العامة بواقع 50 دينارا شهري".
وتابعت الصحيفة أن البرلمان ناقش أيضا "منح الكويتية حق الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأولادها الأجانب بشرط ألا يكون أي منهم عاملا لدى جهة عامة أو خاصة وألا تكون الزوجة قد حصلت على الجنسية بالتبعية من زواج سابق بكويتي".
وتلقى المواطنون في الكويت الخبر عبر توتير، ببعض السعادة المشوبة بالحذر من عدم التنفيذ.
وغرد أحدهم بقوله: "نقول مبروك إن شاء الله، إقرار بدل وقود".
فيما اعتبر مغرد أن المواطن الكويتي يحتاج إلى "بدل وعود وعهود لم تتم وجري وراء أمل كذاب وتخطيط غير مدروس".
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