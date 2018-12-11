مقتل وإصابة 10أشخاص إثر تفجير انتحاري بإقليم كابول الأفغاني

الخليج - واس لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 6 اخرون نتيجة تفجير سيارة مفخخة استهدفت قافلة أمنية في إقليم كابول بأفغانستان. وأوضح المتحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي أن الحادث وقع بمنطقة باجمان ولم يتم الكشف عن هويات الضحايا، مبينا أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

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