شكرا لقرائتكم خبر عن الصين وأمريكا تبحثان هاتفيا مرحلة جديدة من محادثات التجارة والان مع التفاصيل

بحثت الصين والولايات المتحدة خارطة الطريق للمرحلة التالية من محادثات التجارة بين البلدين، الثلاثاء، وذلك خلال مكالمة هاتفية بين نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والممثل التجاري روبرت لايتهايزر.

وفي الشهر الجاري، اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في الأرجنتين على هدنة أسفرت عن إرجاء زيادة مقررة للرسوم الجمركية الأمريكية إلى 25% من 10% في الأول في يناير/كانون الثاني على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

كانت لايتهايزر قد قال يوم الأحد إنه إذا لم يتم استكمال محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين بنجاح بحلول الأول من مارس/آذار، سيتم فرض رسوم جديدة.

وذكرت وزارة التجارة الصينية، في بيان مقتضب، أن ليو تحدث إلى منوتشين ولايتهايزر صباح الثلاثاء بتوقيت بكين خلال محادثة هاتفية سبق الترتيب لها.

وقالت الوزارة "تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تطبيق الاتفاق بين زعيمي البلدين في اجتماعهما والمضي قدما في إعداد الجدول الزمني وخارطة الطريق للمرحلة التالية من المشاورات الاقتصادية والتجارية".

ولم يتطرق البيان لتفاصيل.

وأكد متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إجراء المحادثة الهاتفية مع ليو ولكنه لم يذكر تفاصيل. ولم يرد مكتب الممثل التجاري الأمريكي على استفسار بخصوص المكالمة.