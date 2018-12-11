شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة مدرسية تنتهي باغتصاب معلمة و4 طالبات والان مع التفاصيل

وقعت مدرسة بريطانية و4 طالبات في مصيدة الإغتصاب على يد رجل مسلح ببندقية أثناء سفرهن في رحلة مدرسيىة تطوعية لإختبار الحياه في غانا ومساعدة الأطفال المحرومين .

ووفقاً لصحيفة ” ذا صن ” البريطانية، فقد حاول أحد الحراس إنقاذهن إلا أنه أصيب بجروح خطيرة ، فيما تم نقل المدرسة والتلميذات المراهقات اللاتي تعرضن للإغتصاب لأحد المستشفيات البريطانية .

الحدير بالذكر أن المدرسة كانت قد نظمت الرحلة الخيرية لتجربة الحياة في بلد نامي ، بتكلفة 1200 جنيه إسترليني للفرد لنحو 10 تلاميذ فيما انقلبت الرحلة رأساً على عقب في النهاية .