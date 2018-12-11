شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أوباما يتحدى ترامب من جديد والان مع التفاصيل

تحدى الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما خلفه دونالد ترامب ونشر فيديو جديد على حسابته بمواقع التواصل التجتماعي المختلفة،حث فيه الشباب على التسجيل في برنامج الرعاية الصحية الذي أطلقه خلال فترة حكمه تحت اسم ” أوباما كير”.

وقال أوباما للشباب في الفيديو إن عليهم الدخول لموقع خدمة أوباما كير والتسجيل ليحصلوا على الخدمات الصحية المقدمة في البرنامج، بينما وجه رسالته بأسلوب بسيط ومضحك وانهى الفيديو مستخدما الملصقات الخاصة بتطبيقات الصور ووضع لنفسه نظارة سوداء بينما تحولت خلفية الفيديو الى قوس قزح.

جدير بالذكر ان الرئيس الامريكي ترامب كان قد أكد سعيه لالغاء برنامج اوباما كير الصحي لكنه لم يتمكن من ذلك حتى الان.



