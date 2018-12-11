شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تستأنف السماح للنشاط السياسي بعد 4 سنوات من الحظر والان مع التفاصيل

أعلنت السلطات التايلاندية اليوم عن استئناف النشاط السياسي بعد اربع سنوات من الحظر.

وتمهد هذه الخطوة الطريق لفتح الأبواب أمام الانتخابات المقررة في 24 فبراير/شباط المقبل.

وفرض المجلس العسكري حظرا صارما منذ أن تولى السلطة عام 2014 متعللا بالحاجة لفرض النظام والقانون بعد احتجاجات على مدى شهور ضد حكومة رئيسة الوزراء السابقة ينجلوك شيناواترا.

وبدأت الحكومة العسكرية تخفف الحظر في سبتمبر/أيلول عندما سمحت بأن تستأنف الأحزاب السياسية تنظيم نفسها.

وقالت الحكومة العسكرية في بيان "سيتمكن المواطنون والأحزاب السياسية من المشاركة في النشاط السياسي خلال هذه الفترة المؤدية للانتخابات تماشيا مع الدستور".