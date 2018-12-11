شكرا لقرائتكم خبر عن تويوتا تخطط لطرح 19 موديلا جديدا بأمريكا في 2022 والان مع التفاصيل

تمتلك شركة تويوتا Toyota اليابانية حاليا 3 موديلات ضمن قائمة أفضل 10 موديلات تحقيقا للمبيعات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهم موديل RAV4 و موديل Camry وموديل Corolla.

وذلك بالإضافة لموديلات Tacoma وHighlander إذا ما نظرنا لقائمة الـ20 موديلا الأكثر مبيعا في الأراضي الأمريكية.

واستثمارا لهذا النجاح الكبير، علم موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات أن الشركة اليابانية تستعد للتوسع بقاعدة موديلاتها دخل أمريكا خلال السنوات الأربعة المقبلة سعيا منها لتوفير احتياجات عملائها وتوفير جميع الخيارات الممكنة من موديلاتها المتنوعة.

وقال الموقع الأمريكي إن تويوتا Toyota ستطرح نحو 19 موديلا ما بين الجديد كليا والمحدث، في الولايات المتحدة الأمريكية بحلول عام 2022.

ونقل "موتور وان" تصريحات للمدير العام لشركة تويوتا Toyota بمنطقة أمريكا الشمالية، "جاك هوليس"، قال فيها إن تويوتا Toyota تسعى لإسعاد عملائها بالتخطيط لطرح مجموعة جديدة من موديلات SUV و كروس أوفر، مع تحديث الموديلات السيدان والهاتش باك الموجودة حاليا بالفعل.

وكانت شركة تويوتا Toyota كشفت نهاية نوفمبر الماضي عن موديل كورولا في نسخته الجديدة ضمن مشاركتها بفعاليات معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات.