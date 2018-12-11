شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف ” مصنع كيماوي ” بين المريخ والمشتري والان مع التفاصيل

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ” ناسا ” أن كوكب ” سيريس ” القزم في مجموعتنا الشمسية ويقع بين المريخ والمشترى غني بالمواد العضوية؛ لافتةً إلى أنه عبارة عن ” مصنع كيماوي ” مليء بالمكونات نفسها، التي ساعدت على نشأة الحياة على الأرض.

وتعمل دراسة هذا الكوكب على الكشف عن الطريقة التي سارت بها التفاعلات الكيماوية على الأرض عند بدء الحياة عليها؛ كما كشفت تحليلات البيانات، عن أن الكوكب القزم غني أيضًا بالكربون؛ الأمر الذي يمنحه ” هيكلية كيماوية غريبة ” .

ومن جانبه، قال عالم الفلك في معهد أبحاث “ساوث ويست” سيمون مارتشي، إن كوكب سيريس القزم ” أشبه بمصنع كيماويات “؛ مضيفًا: ” داخل نظامنا الشمسي، يتمتع كوكب سيريس بطبيعة معدنية فريدة؛ إذ يحتوي على 20% من الكربون قرب سطحه.. وأظهرت تحليلاتنا أن المركبات الغنية بالكربون شبه ممتزجة، ينتج عنها مواد شبيهة بالطين. ”

ومن الجدير بالذكر، أن” ناسا ” كانت قد أطلقت المسبار ” دون ” أو ” فجر ” في 27 سبتمبر 2007، للدوران حول أكبر اثنين من الكويكبات الموجودة في النظام الشمسي، وهما “كويكب 4 فيستا” وكوكب ” سيريس ” القزم.