شكرا لقرائتكم خبر عن الإماراتية رجاء القرق ضمن أكثر 100 امرأة تأثيراً حول العالم والان مع التفاصيل

اختارت مجلة فوربس الأمريكية الدكتورة رجاء القرق، رئيس مجلس سيدات أعمال دبي، ضمن قائمة أكثر 100 امرأة تأثيراً في العالم، لتكون دليلا جديدا على ما حققته المرأة الإماراتية في زمن قياسي، بدعم من قيادة الدولة الإماراتية وإيمانها بقدرات وإمكانيات المرأة، وأهمية تمكينها لتعزيز دورها الفاعل في التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارات.

واعتبرت مجلة فوربس الأمريكية الدكتورة رجاء القرق، رئيس مجلس سيدات أعمال دبي والرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق، ضمن قائمة أكثر 100 امرأة تأثيراً في العالم، لتكون واحدة من 3 سيدات أعمال عربيات فقط في اللائحة، والإماراتية الوحيدة في قائمة هذا العام، وذلك وفق التصنيف السنوي الذي أصدرته المجلة، الإثنين.

بدورها، أهدت القرق هذا الإنجاز إلى قيادة الإمارات التي قالت إنها وفرت كل أسباب النجاح والتميز للمرأة الإماراتية التي علا شأنها عالياً، وحققت إنجازات يفخر بها الوطن والمجتمع الإماراتي.

وتقدمت الدكتورة رجاء القرق 8 مراتب في التصنيف الجديد مقارنة بتصنيف العام الماضي، لتحتل المرتبة 82 عالمياً، وتكون ثاني امرأة عربية على القائمة بعد سيدة الأعمال السعودية لبنى العليان.

في حين حافظت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على صدارة قائمة مجلة فوربس لأكثر 100 امرأة تأثيراً في العالم، وذلك للعام الثامن على التوالي، في حين احتلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي المركز الثاني، ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في المركز الثالث.